Ликсутов: сервис «Банк технологий» пополнился высокотехнологичными решениями

В прошлом году в московском реестре «Банк технологий» разместили порядка 60 отечественных высокотехнологичных решений. Среди новинок — программные комплексы для хранения, структурирования и сбора данных, системы удаленного управления зарядной станцией, системы для предотвращения утечки информации и другие, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва — город высокотехнологичной цифровизированной промышленности. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина столица активно поддерживает индустриальный сектор. Так, для московских промпредприятий работает бесплатный сервис „Банк технологий“, который помогает экономить время и в кратчайшие сроки подбирать необходимые современные разработки для цифровизации и автоматизации производства», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что на сегодняшний день реестр включает более 520 передовых проверенных решений больше чем 100 компаний России.

Порядка 60 инструментов разместили в реестре в прошлом году. Среди них несколько решений от разработчика ПО ГК «Солар» — решения для контроля доступа к конфиденциальным данным, обеспечения кибербезопасности на промпредприятиях, межсетевой экран нового поколения, защищающий корпоративную сеть от вредоносного ПО и сетевых атак, система контроля доступа пользователей в интернет и многие другие.

Московская инженерно-производственная компания Engy представила собственные разработки — быстрые электрозарядные станции для электромобилей большой мощности до 240 кВТ, которые способны заряжать одновременно до четырех электромобилей и поддерживают все распространенные коннекторы.

«IT-решения, роботизированные системы, инновационные технологии и другие инструменты позволяют промпредприятиям значительно упрощать производственные процессы, увеличивать производительность труда и выпускать высокотехнологичную продукцию. Столичные промышленники имеют успешный опыт внедрения высокотехнологичных решений, представленных в реестре», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что в прошлом году компания «Некс-Т», резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», производящий интерактивное оборудование и дисплеи, внедрил с целью автоматизации монтажа стекл сенсорных панелей и экранов роботизированный комплекс, который разработал московский завод «Технорэд».

Еще один производитель газоанализаторов, которые используют в подземных паркингах, на хладокомбинатах, промышленных предприятиях и других сферах, установил систему проектирования для работы на компьютерах с российскими ОС. Решение было представлено отечественным разработчиком инженерного ПО «АСКОН».

Чтобы попасть в «Банк технологий», необходимо отправить заявку через портал и дождаться ответа специалиста. Отечественные разработки добавят в реестр, если они актуальны для внедрения на промпредприятиях Москвы.