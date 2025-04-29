Ликсутов: резидент технополиса Москвы создал аппарат ИВЛ турбинного типа

сегодня в 12:14

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработан предсерийный образец аппарата ИВЛ, работающего по турбинному принципу подачи дыхательной смеси. Это оборудование не зависит от внешних источников сжатого воздуха, не нуждается в подключении к централизованным системам медицинских газов, компрессорам, баллонам, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что сейчас более 220 компаний, расположенных в ОЭЗ «Технополис Москва», производят инновационные решения для микроэлектроники, машиностроения, медицины и других ключевых отраслей.

«В частности, на площадках „Печатники“, „Руднево“ и „Алабушево“ работают 15 резидентов, которые изготавливают высокотехнологичные медизделия и оборудование. Одно из предприятий совместно с врачами столичных клиник создало предсерийный образец аппарата ИВЛ турбинного типа», — рассказал Ликсутов.

Он добавил, что прибор не требует внешних источников сжатого воздуха.

Новый аппарат ИВЛ предоставляет медикам широкие возможности для оказания помощи как взрослым, так и детям. Устройство способно функционировать даже в экстремальных условиях, включая перепады напряжения и критические температуры.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, налоговые льготы, доступные резидентам ОЭЗ города, позволяют направлять сэкономленные средства на развитие производства, его модернизацию и выпуск новой продукции.

«Аппарат ИВЛ турбинного типа — это собственная разработка конструкторского бюро резидента. Свыше 80% комплектующих этого оборудования — отечественные», — сказал Гарбузов.

Пластиковые компоненты для нового аппарата ИВЛ в числе прочего изготавливает резидент ОЭЗ — компания «Аддитивный инжиниринг».

Как пояснил гендиректор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, производственная кооперация — одно из ключевых преимуществ размещения предприятий в ОЭЗ «Технополис Москва».

«Корпусные детали, изготовленные с помощью аддитивных технологий, используются уже на наркозно-дыхательном аппарате „Венар Либера“, который выпускает „Хирана+“», — сказал Дегтев.

Эта компания является резидентом особой экономической зоны с 2020 года. На площадке «Печатники» она выпускает медицинское оборудование, включая стационарные и мобильные высокочастотные аппараты ИВЛ, обучающие симуляторы, наркозно-дыхательные и дезинфекционные комплексы.

«Аппарат ИВЛ турбинного типа создается при непосредственном участии московских врачей, которые внесли огромный вклад в этот проект. Благодаря совместной работе, мы обеспечили реализацию всех необходимых режимов и алгоритмов вентиляции, функций поддержания эффективного дыхания для работы с пациентами», — подчеркнул генеральный директор компании Андрей Ильин.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — это территория с особым юридическим статусом, где для инвесторов действуют льготные условия ведения бизнеса. Площадь объектов, на которых размещены высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 390 гектаров. На протяжении нескольких лет «Технополис Москва» занимает лидирующие позиции в международных и национальных отраслевых рейтингах.