Ликсутов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал дистанционный радиозамок

сегодня в 10:40

Резидент столичной особой экономической зоны «Технополис Москва», компания «Ангстрем» разработала дистанционный замок для организации системы хранения в медицинских и образовательных учреждениях, сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новое изделие работает при помощи RFID-технологии. В него встроен чип с записанной информацией, которая считывается при помощи радиосигнала.

«Один из резидентов ОЭЗ „Технополис Москва“ с начала 2025 года разработал почти 150 типов электронных изделий. Сейчас компания готовится к запуску серийного производства нового радиочастотного замка. Это позволит в короткие сроки обеспечить российский рынок высокотехнологичным решением для организации систем хранения», — поделился Ликсутов.

Изделие является полностью отечественной разработкой и предназначено для организации систем хранения в детских садах, школах, вузах, медицинских учреждениях и спортивно-оздоровительных комплексах.

Предприятие «Ангстрем» разрабатывает продукцию на основе RFID-технологий с 1996 года. Сейчас продуктовая линейка насчитывает свыше 40 наименований — от специализированных чипов до считывающих радиосигналы модулей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии высокотехнологичных производств в столице.