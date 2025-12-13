Ликсутов рассказал подробности о строительстве Московского центра Фотоники

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно развивает высокотехнологичную промышленность, формируя современные производственные центры, которые обеспечивают технологический суверенитет страны. Фотонная продукция сегодня имеет стратегическое значение для целого ряда отраслей — промышленности, информационных технологий, медицины, телекоммуникаций и транспортной инфраструктуры. Лабораторно-промышленный корпус создает базу для развития самых передовых решений в этой сфере и откроет новые возможности трудоустройства более чем 200 специалистам», — объяснил Ликсутов.

При проектировании здания особое внимание уделялось инженерной инфраструктуре: установлены системы воздухоочистки, вентиляции и охлаждения, обеспечивающие оптимальный микроклимат в «чистых» помещениях (класс ИСО 5-7) для изготовления фотонных интегральных схем (ФИС).

«Открытие Московского центра фотоники является важным шагом в укреплении технологического потенциала столицы. Центр позволит наладить производство фотонных интегральных схем, которые сегодня востребованы в телекоммуникациях, биомедицине, авиастроении и ряде других высокотехнологичных отраслей. Появление такой площадки в Москве способствует формированию устойчивой научно-производственной базы и расширяет возможности для внедрения передовых разработок в промышленность», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Московский центр Фотоники является проектом федерального масштаба и реализуется по поручению Президента России при поддержке министерства промышленности и торговли. Открытие объекта дало возможность укрепить научно-технический потенциал столицы, повысить конкурентоспособность отечественных производителей и расширить возможности для внедрения импортозамещающих технологий.

«Сегодня в проектировании промышленных объектов отмечается тренд на комплексный подход к созданию высокотехнологичной инфраструктуры, где особое внимание уделяется инженерным системам полного цикла. При реализации центра Фотоники мы не просто построили здание, а создали идеально отлаженную систему коммуникаций, в которую внедрили особые комплексы распределения, переработки и сброса специальных газов и химии, использующихся в изготовлении микросхем. Такой подход обеспечивает технологическую устойчивость производственных процессов — снабжает предприятие необходимыми энергоресурсами и сырьем. При этом комплекс полностью соответствует экологическим стандартам, в том числе, в части обращения с отходами, тем самым снижая неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Московский центр Фотоники — это образцовый промышленный проект, демонстрирующий, как можно создавать высокие технологии с ответственностью перед будущим», — резюмировал генеральный директор ООО «Промышленное строительство» Владислав Султанов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин официально открыл Московский центр Фотоники, подчеркнув, что производство является уникальным не только для России, но и для всего мира.