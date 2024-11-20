Ликсутов: промкомплекс Москвы при поддержке города наладит выпуск медпрепаратов

Благодаря программе льготного инвесткредитования от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичная компания «Биннофарм Групп» наладит в ЗелАО производство лекарственных препаратов полного цикла. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что столица является одним из главных центров российской фармпромышленности. В соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина город для устойчивого развития отрасли занимается созданием комфортных условий для работы производителей и оказывает им эффективное содействие. Большим спросом пользуется финансовая помощь Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

«Столичное предприятие со статусом промышленного комплекса привлекло через фонд льготный инвесткредит в размере 1,5 млрд рублей. Средства направлены на создание в Зеленограде производства фармпрепаратов полного цикла для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний», — рассказал Ликсутов.

Он уточнил, что в эксплуатацию предприятие планируют вводить в III квартале 2025 года.

Благодаря городской поддержке московским промышленникам доступен льготный инвесткредит до 3 млрд рублей на 3 года по ставке 3% годовых. Деньги могут быть направлены на покупку прав на результаты интеллектуальной деятельности, финансирование затрат на создание промышленной инфраструктуры, а также на приобретение нового оборудования.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, компанию по сниженной ставке 3% годовых будут поддерживать в течение 3 лет.

«Предприятие создаст новую производственную линию на площадке в ЗелАО, что позволит наладить выпуск социально значимых препаратов», — отметил Гарбузов.

Он добавил, что первые партии лекарств, согласно плану, в гражданский оборот должны поступить к концу 2025 — началу 2026 года.

Благодаря значительному уменьшению финансовой нагрузки предприятия получают возможность наращивания выпуска продукции, запуска новых производств, реализации импортозамещающих проектов и укрепления технологического суверенитета России.

«В текущих макроэкономических условиях, проекты по модернизации и открытию новых производств требуют максимально тщательного и взвешенного подхода с точки зрения сроков окупаемости и источников финансирования. Программа МФППиП предоставляет комфортные инвестиционные условия предприятиям, реализующим проекты на территории Москвы, для запуска новых производств», — сказал финансовый директор предприятия Хафиз Гафуров.

Он уточнил, что для компании это означает увеличение скорости вывода на рынок социально значимых препаратов.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В городе работает свыше 4,5 тыс. промпредприятий. Среди них более 300 занимается производством медизделий и медтехники, препаратов для лечения аутоиммунных, эндокринных, кардиологических, онкологических и других заболеваний. Столица, в свою очередь, обеспечивает устойчивый рост отрасли за счет активного использования механизма офсетных контрактов. На базе ОЭЗ «Технополис Москва» развивают один из наиболее крупных в России фармкластеров.

Статус промкомплекса предприятия получают с 2016 года. Благодаря нему у них появляются налоговые преференции и доступ к льготам. Для компаний снижают региональную ставку налога на прибыль, вдвое уменьшают налог на имущество и на 80% — земельный налог. Сэкономленные за счет этого деньги предприятия направляют на собственное развитие — наращивают производства, расширяют ассортимент, строят новые цеха, а также обновляют оборудование.

Для получения средств по льготной ставке нужно заключить кредитный договор и обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Как только заявка будет одобрена, произойдет подписание договора финансовой поддержки для компенсации части затрат на оплату процентов по кредиту. После этого на счет предприятия в банке, в котором открыт кредит, в зависимости от сроков списания процентов перечислят необходимую сумму. Подробную информацию можно узнать на официальном портале фонда.