Ликсутов: производитель электроники стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Компания «Диджитал лаб», которая производит электронику, одноплатные компьютеры и периферийное оборудование, а также входит в ГК «ГАСКАР», получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Каждый год предприятие будет производить 21 тыс. изделий. В проект поступило уже порядка 200 млн рублей частных инвестиций, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ликсутов.

Он напомнил, что локализация предприятий в особой экономической зоне является одной из эффективных мер городской поддержки.

«Сегодня это центр развития передовой, самой высокотехнологичной промышленности Москвы, который включает в себя 6 площадок. Здесь работает более 220 предприятий, из них свыше 110 имеют статус резидента и обладают рядом налоговых преференций», — отметил Ликсутов.

Заммэра уточнил, что увеличение числа резидентов особой экономической зоны находится на контроле мэра города Сергея Собянина.

Продукция компании является уникальной благодаря универсальному отбору компонентов, которые позволяют быстро перестраивать производство от выпуска отдельных делателей до изготовления комплектующих к БПЛА. При помощи одноплатных компьютеров, установленных на беспилотниках, можно решать различные задачи, в том числе классифицировать объекты, анализировать видео с нескольких камер и использовать интеллектуальную систему принятия решений.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолия Гарбузова, благодаря способности эффективно заменять заграничные аналоги, высокому уровню локализации и инновационности выскотехнологичная продукция предприятий особой экономической зоны «Технополис Москва» пользуется высоким спросом.

«Сегодня резиденты получают ряд налоговых льгот, что позволяет им значительно увеличивать свои инвестиции в развитие. В частности, резиденты на протяжении 10 лет освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. В индустриальном парке „Руднево“ новый резидент особой экономической зоны создаст более 120 рабочих мест. Общая площадь производства превысит 1,2 тыс. кв. м», — сказал Гарбузов.

Уникальная архитектура программно-аппаратных комплексов и выпуск конечных изделий позволяют достигать автономности производства продукции.

Как отметил генеральный директор «Диджитал Лаб» Евгений Константинов, всю архитектуру и схемотехнику устройств создают специалисты предприятия. В зависимости от предпочтений заказчика возможны персонализация габаритов продукции, карт памяти и разъемов.

«Предприятие выпускает не только аппаратные комплексы, но и программные, что позволяет пользователям быстро интегрировать продукцию под свои нужды. Еще один прорывной продукт — системы связи (модемы), которые позволяют БПЛА работать в условиях отсутствия сигнала глобальной навигационной спутниковой системы, перестраиваться между частотами в случае подавления одной из них», — пояснил Константинов.

Также развернули линию техподдержки пользователей, а для усовершенствования продукции организовали форму обратной связи с клиентами.

«Сегодня в „Руднево“ созданы благоприятные условия для развития высокотехнологичных компаний, чья продукция способствует технологическому суверенитету страны и обеспечению независимости от импорта. Резиденты города получают налоговые и таможенные преференции», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Он добавил, что суммарный объем инвестиций компаний в производство на площадке «Руднево» составляет 20 млн рублей.