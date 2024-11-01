Ликсутов: новый учебный центр будет готовить кадры для фармкомпаний ОЭЗ Москвы

В Московском государственном образовательном комплексе в следующем году откроется инновационный центр подготовки кадров для фармотрасли. Базовую кафедру разместят на площадке «Печатники» в ОЭЗ «Технополис Москва», где будут готовить 1,5 тыс. специалистов для фармацевтических компаний каждые полгода, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в столице работают высокотехнологичные и современные фармпредприятия, которые производят различные, в том числе и жизненно важные лекарства.

«Новый учебный центр Московского государственного образовательного комплекса будет готовить специалистов по пяти самым востребованным специальностям на фармацевтическом рынке и по одной — на промышленном. Занятия начнутся со следующего учебного года, планируется выпускать не менее 3 тыс. специалистов. Продолжаем подготовку кадров для столичного индустриального сектора по поручению Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

Для развития фармотрасли в столице необходимы квалифицированные кадры. Компании уже предлагают практики и стажировки для выпускников образовательных учреждений и студентов. Благодаря этому предприятия будут обеспечены высококвалифицированными специалистами, а отрасль продолжит развиваться.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, в особой экономической зоне сформировали мощный фармкластер, в который вошли 13 компаний, производящих жизненно важные препараты, в том числе и по офсетным контрактам.

«В 2023 году участники кластера создали свыше 700 рабочих мест, вложив в свое развитие 12,6 млрд рублей. Всего на предприятиях кластера трудятся более 2,8 тыс. человек, а фактически вложенные инвестиции в развитие собственных производств превысили 40 млрд рублей», — сказал Гарбузов.

В новом учебном центре кадры готовят по программам: «Фармацевтика», «Промышленная фармацевтика», «Промышленные биотехнологии», «Геномная инженерия», «Лабораторный химический анализ» и «Мехатроника и мобильная робототехника», являющейся неотъемлемой частью любого производства.

«Кадры — ключевой ресурс для развития инноваций в фармакологии. Квалифицированные специалисты могут разрабатывать новые препараты, методы лечения и технологии, что способствует развитию отрасли, укреплению технологического суверенитета России. Наша задача подготовить кадры для предприятий, расположенных в особой экономической зоне „Технополис Москва“, а также для других фармкомпаний», — пояснил директор Московского государственного образовательного комплекса Нерсес Нерсесян.

Он подчеркнул, что особенностью ключевых программ будет возможность формирования модуля в зависимости от потребностей компаний. В программе будут участвовать студенты, уже проходящие обучение.

Для реализации проекта запустят отдельный учебный корпус. В нем будут находиться теплицы по выращиванию лекарственного растительного сырья для медицинских препаратов, бактериологическая и контрольно-аналитическая лаборатории, фармацевтическое промышленное производство, лаборатория геномной инженерии и медицинских анализов, а также производственная аптека.

«Фармацевтическим компаниям город предоставляет широкий спектр преференций в виде льгот и субсидий, позволяющих предприятиям замещать импортную продукцию, повышать доступность качественных отечественных медпрепаратов», — сказал гендиректор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.