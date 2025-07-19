Ликсутов: Москва представит 5 зон на форуме «Территория будущего. Москва 2030»

Гости выставки «Та самая Москва» в Манеже увидят макеты особой экономической зоны и экологичных производств, иммерсивные кабинки, оформленные под современные рабочие места, виртуальный тур по шести периодам развития промышленности столицы, а также вращающийся трехсекционный куб, показывающий разнообразие продукции московских предприятий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 1 по 31 августа в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет масштабная интерактивная выставка для всей семьи «Та самая Москва». Она станет одной из главных площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Заммэра уточнил, что по поручению Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку промышленным предприятиям, что способствует планомерному развитию высокотехнологичного производства в столице.

«В рамках форума-фестиваля „Территория будущего. Москва 2030“ посетители смогут погрузиться в современную индустриальную экосистему столицы. Познакомиться с основными вехами развития промышленности города, побывать на современных производственных площадках, попробовать себя в роли сотрудников завода и увидеть, какая продукция выпускается в столице и где она применяется», — рассказал Ликсутов.

В разделе, посвященном особой экономической зоне, будут представлены кинетические макеты Алабушева (где размещены предприятия микроэлектроники, фотоники, фармацевтической и медицинской отраслей) и индустриального парка «Руднево», на территории которого город развивает беспилотные авиационные системы.

В зоне профессий посетители смогут попробовать себя в управлении роботизированной рукой, культивировании полезных бактерий и отражении кибератак на производстве.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, столица активно работает над формированием кадрового резерва в промышленности. Для этого создается непрерывная система профессиональной подготовки.

«Иммерсивная зона с индустриальными профессиями в рамках выставки „Та самая Москва“ — это еще один способ рассказать о карьерных возможностях на предприятиях города», — отметил Гарбузов.

В историческом разделе экспозиции москвичи и гости столицы совершат виртуальное путешествие по ключевым этапам развития промышленности: от дореволюционного времени и советского индустриального рывка до постсоветских преобразований и современных инновационных производств.

Выставка пройдет с 1 по 31 августа в «Манеже» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Режим работы: в будни — с 12:00 до 22:00, в выходные — с 11:00 до 21:00. Понедельник — выходной. Вход бесплатный.