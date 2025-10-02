Ликсутов: компании столицы увеличили выпуск товаров для спорта в 1,5 раза

На данный момент столичные предприятия постоянно расширяют ассортимент качественных спортивных товаров. В этом году выпуск продукции увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, с января по июль предприятия произвели на 83,3% больше снарядов, инвентаря и оборудования для занятий физической культурой, в том числе гимнастикой и тяжелой атлетикой, чем за тот же период прошлого года.

«Рост производства спортивных товаров в Москве является значимым вкладом в поддержку спортивного движения страны и популяризации здорового образа жизни. С января по июль 2025 года выпуск спортивной продукции в столице увеличился более чем на 53,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Широкий ассортимент товаров удовлетворяет запросы как профессиональных атлетов, так и любителей здорового образа жизни», – уточнил Ликсутов.

Также в 3,7 раза вырос выпуск спортивных товаров для тренировок на открытом воздухе, а еще для бассейна и гребли.

«Московские производители предлагают широкий ассортимент – от технологичных новинок в спортивной форме до качественного инвентаря и специализированного питания, которое пользуется спросом у профессиональных атлетов и любителей. С января по июль 2025 года отгрузка спортивных товаров выросла на 49,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 2,6 млрд рублей», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, столичный бренд HOGO производит функциональную одежду и экипировку для автоспорта, картинга и других активных видов спорта. Зимой 2023 года компания выпустила линейку перчаток с повышенными влагоотводящими свойствами и сцеплением. По оценкам первого полугодия 2025 года, они заняли уже 20% рынка.

Еще одна компания уже более 30 лет развивает культуру спортивного питания в РФ, выпуская современную и качественную продукцию. За время своего существования «ГЕОН» разработал более 160 оригинальных продуктов в том числе, защищенных патентами. Один из них – протеиновые чипсы.

Также столичное предприятие «Неврокор» разрабатывает и производит медицинское реабилитационное и диагностическое оборудование для нужд здравоохранения и спорта.

В январе-июле 2025 года столица экспортировала спортивные товары в Казахстан, Китай, ОАЭ, Беларусь, Гвинею и Монголию. При этом основными драйверами столичного экспорта товаров для спорта выступили Сербия и Монголия – по итогам 7 месяцев 2025 года поставки в эти страны увеличились в 15 и 10 раз соответственно.