Ликсутов: компании Москвы в 1,5 раза нарастили выпуск электрической аппаратуры

Столичные промышленные предприятия с января по май 2025 года в 1,5 раза увеличили выпуск комплектов электрической аппаратуры коммутации и защиты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создан комплекс инструментов поддержки, благодаря которому московские компании успешно наращивают производственные мощности и внедряют инновационные разработки. За первые пять месяцев 2025-го в сравнении с прошлогодним показателем столичные предприятия увеличили выпуск комплектов электрической аппаратуры коммутации и защиты на 52,6%, а объем производства превысил 5,7 млрд рублей», — подчеркнул Максим Ликсутов.

Московские заводы выпускают инновационные изделия для энергетического комплекса, индустриального сектора, транспортной, телекоммуникационной, строительной, космической и других отраслей. Их продукция полностью отвечает актуальным запросам рынка.

«В отрасли трудится около 3 тыс. специалистов, чей профессионализм позволяет столице увеличивать объемы выпуска электротехнических изделий. Востребованность московской продукции на рынке подтверждают цифры: в январе–мае 2025-го заводы поставили заказчикам электрооборудования на сумму более 73 млрд рублей», — объяснил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Предприятия выпускают широкую линейку продукции: электродвигатели, трансформаторы, распределительные устройства, а также различные виды кабелей: для систем промышленной автоматизации, локальных компьютерных сетей, цифровой телефонии, оптические кабельные сборки и многое другое.

Столичный завод «Спецкабель» представил инновационный комбинированный кабель для аэродромов, который объединяет все навигационные и информационные каналы взлетно-посадочной полосы и прочих обслуживающих систем — единая магистраль заменяет десятки отдельных линий.

«Кабель подходит как для модернизации существующих аэродромов, так и для строительства новых объектов, что делает его универсальным решением для нужд сектора воздушного сообщения. В его конструкцию входят готовые кабели для всех видов аппаратуры: кабели связи для различных систем телеметрии и цифровых систем связи, радиочастотные коаксиальные кабели для радиолокации и многоволоконный оптический кабель для высокоскоростной передачи данных», — прокомментировал вице-президент завода Сергей Лобанов.

Благодаря отечественным материалам и продуманной технологии изготовления кабель запущен в серийное производство. Решение сокращает затраты на прокладку аэродромной сети и повышает ее надежность, что особенно важно для работы в сложных условиях аэродромных комплексов.

Производитель «Москабель» — один из лидеров российского рынка кабельно-проводниковой продукции, активно развивает новые направления и внедряет инновационные решения — сегодня в портфеле компании более 80 запатентованных изделий. В прошлом году объем продаж завода составил 51 млрд рублей, а инвестиции в развитие инфраструктуры, закупку оборудования и инновации превысили 1,2 млрд рублей. В ассортименте завода — более 70 тыс. наименований продукции, включая оптические, силовые и контрольные кабели.