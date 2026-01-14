Ликсутов: катки в технополисе Москвы посетили почти 25 тыс человек

Более 11 тыс. человек посетили два катка на площадках «Печатники» и «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в период новогодних праздников. С начала декабря общее количество гостей достигло почти 25 тыс. человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что катки работают на двух промышленных площадках столичной ОЭЗ — «Печатники» и «Руднево» в рамках масштабного проекта мэра столицы Сергея Собянина «Зима в Москве».

«Они стали центрами притяжения для сотрудников предприятий, москвичей и гостей города. В дни новогодних каникул покататься на коньках пришли свыше 11 тыс. человек, а с момента открытия арен — почти 25 тыс.», — отметил Ликсутов.

Размер ледовой поверхности в «Печатниках» составляет 700 кв. м, а в «Руднево» — 1080 кв. м. Вместимость каждой арены позволяет одновременно находиться на льду от 120 до 150 посетителей.

Катки открыты каждый день: в «Печатниках» — с 11:00 до 23:00, а в индустриальном парке «Руднево» — с 10:00 до 22:00. Гостям доступна аренда коньков и специальных поддерживающих устройств для детей, а также услуги по заточке инвентаря. Рядом с катками организована работа фудтраков, где можно купить горячие напитки и еду.

Забронировать сеанс и ознакомиться с анонсами мероприятий можно на официальных сайтах индустриального парка «Руднево» и площадки «Печатники». Адреса расположения катков: Москва, Волгоградский проспект, 42 («Печатники») и Москва, ул. Сочинская, 14А (индустриальный парк «Руднево»).