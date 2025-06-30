Ликсутов: инвестиции предприятий в основной капитал Москвы выросли более чем на 8%

В основной капитал столицы в январе–марте текущего года вложили свыше 1,2 трлн рублей, что на 8,2% превышает аналогичный показатель прошлого года и составляет около 18% от общероссийского объема инвестиций в основной капитал, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает развитие и локализацию в столице высокотехнологичных предприятий.

«Это находит отражение в цифрах: почти 34% от общего объема инвестиций в 1 квартале текущего года направили на обновление и расширение производственных мощностей, в том числе приобретение, монтаж и модернизацию промышленного оборудования и необходимого инвентаря. В общей сложности в развитие столичного индустриального сектора за первые 3 месяца этого года вложили свыше 418 млрд рублей», — объяснил Ликсутов.

В создание и приобретение объектов интеллектуальной собственности, таких как программное обеспечение и базы данных, научные исследования и разработки, а также объектов культуры и искусства направили около 253 млрд рублей или 20,6% от общего объема инвестиций. Еще почти 266 млрд рублей направили в строительство жилой недвижимости.

«Почти 267 млрд рублей — порядка 22% от общего объема инвестиций — вложили в проектирование, возведение и реконструкцию нежилых зданий и сооружений, таких как производственные цеха, офисные и бизнес-центры, объекты социального и культурного назначения, а также другие строения, где создаются рабочие места. Город поддерживает создание современной промышленной инфраструктуры. В Москве реализуется более 100 Масштабных инвестиционных проектов, а также программа стимулирования создания мест приложения труда», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Помимо этого, в начале года столица расширила меры финансовой поддержки промышленности: размер льготного инвестиционного кредита увеличили с 3 до 5 млрд рублей, а срок льготного кредитования вырос с 3 до 5 лет. Компенсация процентной ставки по таким кредитам составит 50% от ключевой ставки ЦБ РФ.

Также в этом году один из коэффициентов, учитываемых для расчета льготы по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство многоквартирных домов при условии одновременной реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного объекта в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, вырос с 0,7 до 0,8, что на данном этапе является максимальным значением данного коэффициента.

Еще одной из действенных мер поддержки является локализация промышленного предприятия в особой экономической зоне «Технополис Москва». Для резидентов ОЭЗ предусмотрены налоговые льготы и таможенные преференции. После получения этого статуса предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25%.

Благоприятный инвестиционный климат позволяет ежегодно открывать на территории города до 150 новых высокотехнологичных компаний.