Ликсутов: делегация из Узбекистана посетила компании технополиса Москвы

Представители Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан посетили с ознакомительным визитом компании, работающие в особой экономической зоне Москвы и занимающиеся выпуском медицинских изделий, современного оборудования и промышленных роботов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Визит иностранной делегации на площадку «Печатники» был организован в рамках образовательной программы «Мастер государственного управления для руководителей», которую реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Эта программа является компонентом государственной инициативы «Содействие международному развитию».

Заммэра уточнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает международные связи. Работа с зарубежными коллегами позволяет обмениваться инновационными технологиями, наработками и наиболее эффективными методами работы, укреплять кооперацию в промышленности и на транспорте.

«Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» поставляют в Узбекистан сверхпрочные композитные материалы, бионические протезы, медизделия для неотложной помощи, оборудование для стерилизации и дезинфекции мединструментов, образовательную продукцию. Всего за время работы резиденты столичной ОЭЗ экспортировали в разные страны мира товаров на сумму 8,3 млрд рублей», – сказал Ликсутов.

ОЭЗ «Технополис Москва» выступает ведущей площадкой для развития промышленного потенциала столицы. Более 230 компаний, которые базируются на территории ОЭЗ, производят фармацевтические препараты, передовые медицинские изделия и оборудование, микроэлектронику, программное обеспечение, роботизированные комплексы, современные материалы и иную продукцию высокотехнологичных секторов экономики.

Для узбекских гостей провели презентацию о выгодах размещения производств на территории московской ОЭЗ. Резидентам столичной особой экономической зоны доступен ряд налоговых послаблений и преференций, развитая инфраструктура, куда входят производственные цеха, лаборатории, общественные зоны и инженерные сети. Еще одной действенной мерой поддержки является организация зоны таможенного контроля. Это дает резидентам возможность ввозить на территорию ОЭЗ необходимые для производства компоненты, оборудование и сырье без уплаты таможенных сборов и НДС.

В ходе визита делегация из Узбекистана побывала на производственных объектах резидентов московской ОЭЗ.

В компании «Хирана+» гостям показали, как собираются высокотехнологичные аппараты искусственной вентиляции легких. Не так давно резидент разработал предсерийный образец ИВЛ турбинного типа для подачи дыхательной смеси. Это оборудование полностью автономно от внешних источников сжатого воздуха и не нуждается в подключении к централизованной системе медицинских газов, компрессору или баллону.

О том, как производятся медицинские изделия и аксессуары для пациентов со стомой, делегатам рассказали в компании «Гематех». На предприятии сформирована собственная научно-техническая база для создания новейших продуктов последнего поколения. Изделия компании дают возможность людям со стомой сохранять привычный и активный ритм жизни.

В компании «Технорэд» представители Узбекистана наблюдали за процессом создания робототехнических комплексов для промышленного применения. До 2030 года резидент ОЭЗ Москвы намерен выпустить более 25 тысяч единиц инновационной продукции. Роспатент уже зарегистрировал более десяти изобретений данной компании.

«Благодарим за возможность посетить особую экономическую зону «Технополис Москва» и познакомиться с ее высокотехнологичными предприятиями. Производимая здесь продукция еще раз подтверждает высокий уровень инноваций в России. Промышленные роботы, изделия для стомированных больных и аппараты ИВЛ, которые мы увидели во время визита –это и передовые технологии, и забота о благополучии людей. Мы открыты к сотрудничеству с российскими предприятиями и обмену опытом. Совместно мы сможем достичь новых высот в экономических отношениях Узбекистана и России», – отметил начальник департамента по привлечению инвестиций из России и стран СНГ Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Эрвин Тургунов.

Он подчеркнул открытость к сотрудничеству с российскими предприятиями и обмене опытом. По его словам, совместно страны смогут достичь нового уровня в экономических отношениях.