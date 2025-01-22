Ликсутов: бесплатный каток в «Печатниках» посетили свыше 10,5 тыс человек

В конце 2024 года на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» был открыт бесплатный каток для сотрудников предприятий, москвичей и гостей города. Ледовую площадку уже посетили более 10,5 тыс. человек, поделился заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Различные фестивали, спортивные и развлекательные мероприятия проходят в городе по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

«Так, в этом сезоне впервые заработал бесплатный каток на территории ОЭЗ Москвы для сотрудников промпредприятий и жителей близлежащих районов», — прокомментировал Ликсутов.

Посетителям катка также доступны бесплатные мастер-классы для начинающих, которые проводят профессиональные спортсмены каждую пятницу.

«За время работы техно-катка опытные фигуристы провели пять тренировок, участие в них приняли более 160 человек. На площадке созданы все необходимые условия для комфортного пребывания гостей — предусмотрены пункты проката снаряжения и заточки коньков, а также защитное оборудование», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Также для детей можно бесплатно арендовать «помощника фигуриста» — передвижную фигуру в виде животного или героя мультфильма.

«Ледовая арена позволила привлечь внимание жителей Москвы на особую экономическую зону „Технополис Москва“. По нашим подсчетам, порядка 60% посетителей катка стали жители близлежащих районов», — добавил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Каток работает ежедневно с 11:00 до 23:00 часов. Продолжительность сеанса по одному бесплатному билету — 1,5 часа. Чтобы посетить ледовый каток необходимо пройти аккредитацию на сайте.