Ликинский автобусный завод построит центр спортивных единоборств в Подмосковье

Ликинский автобусный завод инициировал строительство центра спортивных единоборств в Ликино-Дулеве на территории Орехово-Зуевского округа. Для размещения комплекса выбрана площадка рядом со стадионом «Русич», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководство Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ) предложило создать в Ликино-Дулеве многофункциональный спортивный комплекс — Центр спортивных единоборств. В Орехово-Зуевском округе развиты школы дзюдо, каратэ и джиу-джитсу, что стало одной из причин для реализации проекта.

По словам депутата Государственной Думы Геннадия Панина, приоритетной площадкой для строительства центра выбрали участок рядом со стадионом «Русич», где ранее находился аварийный детский сад, закрытый три года назад.

В настоящее время разработана только концепция будущего центра. О сроках и деталях реализации проекта пока не сообщается. Администрация округа начала решать вопросы, связанные с землей и инфраструктурой для строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.