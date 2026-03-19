Лихачев: на Луну к середине 2030-х годов доставят атомный энергоблок

К середине следующего десятилетия на Луну планируется доставить атомный энергоблок. Его мощность составит от 5 киловатт, а срок службы — до десяти лет. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе отраслевого семинара Министерства энергетики «Электроэнергетика — основа развития страны», сообщает РИА Новости .

«К середине 2030-х годов эта станция не менее 5 киловатт мощностью с работой до 10 лет должна быть на Луне создана», — пояснил глава «Росатома».

Ранее, в феврале 2025 года, на «Форуме будущих технологий» президенту России Владимиру Путину было доложено о разработке новых двигателей для космических миссий. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук сообщил, что институт совместно с «Росатомом» и Российской академией наук создает безэлектродные плазменные ракетные двигатели для перспективных аппаратов, включая лунные и марсианские проекты.

Ковальчук также подчеркнул, что благодаря этим технологиям в будущем станет возможным обеспечить доставку и эксплуатацию специализированных энергосистем на Луне. Впоследствии Ковальчук уточнил в беседе с представителями СМИ, что первая атомная станция для работы на земном спутнике будет готова приблизительно к 2030 году.

