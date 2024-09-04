LIFE запустил проект для подростков и родителей «Есть нюанс»

Эксперты отвечают на самые пикантные и неудобные вопросы молодежи в проекте «Есть нюанс». Первые ролики уже вышли в паблике LIFE в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба проекта.

Например, сексолог Елена Толстая рассказала, как подготовиться к первому сексу, когда нужно отказаться от него и почему возрастом «согласия» является 16 лет. Дерматовенеролог-косметолог Александр Быканов объяснил, почему важно пользоваться кремами с SPF, перечислил их виды и правила использования.

«Может защищать нашу кожу от солнца, не дать ей сгореть, получить пигментацию, и, собственно, самое главное — это профилактика рака кожи», — заявил врач.

Уролог-андролог Марк Гадзиян рассказал о спонтанной эрекции у подростков. Он объяснил, что это норма, процесс не должен вызывать недоумение.

Эксперты отвечают на самые разные вопросы, которые волнуют подростков.

Проект «Есть нюанс» ориентирован не только на молодежь, но и на их родителей, чтобы они могли свободно говорить с детьми на самые неудобные темы. Выпуски выходят в VK, Дзен, «Одноклассниках» и на RuTube. Проект создан при поддержке АНО «ИРИ».