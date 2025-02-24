Лидия Антонова выступила с отчетом о своей работе за 2024 год в Люберцах

Депутат Мособлдумы, членфракции «ЕдинаяРоссия» Лидия Антонова представила отчет о своей работе за 2024 год на площадке корпуса «Спектр» гимназии № 56 городского округа Люберцы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Отчиталась об итогах своей депутатской деятельности за 2024 год перед учителями общеобразовательных организаций округа, методистами, директорами и их заместителями. Рассказала об основных направлениях законотворческой деятельности Московской областной Думы.Как член Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике принимала участие в его работе. В прошлом году продолжилась работа по совершенствованию образовательного законодательства Московской области. План законотворческой деятельности областной Думы по вопросам образования, культуры, науки, туризма, спорта и молодежной политики на 2024 год выполнен», — отметила Лидия Антонова.

Она также рассказала о реализации народной программы «Единой России». С 2022 года в Московской области капитально отремонтированы 173 школы, а также 79 учреждений, включая детские сады, школы искусств и колледжи. За этот период за счет бюджета построены 74 новые школы и 39 детских садов.

По словам депутата, по итогам 2024 года Люберцы стали лидером среди городских округов Подмосковья по открытию новых школ и детских садов. В 2024 году в округе были открыты 4 новые школы-новостройки на 4 670 мест и 6 детских садов на 1 430 мест. Кроме того, был проведен капитальный ремонт одной школы и двух дошкольных отделений гимназии № 4 в Дзержинском.

«Важно создавать комфортные условия для учёбы и работы педагогов уже в действующих образовательных учреждениях, помимо строящихся», — подчеркнула Антонова.

В 2024 году были модернизированы школьные столовые, обновлены спортивные залы, а также закуплено современное оборудование для кабинетов физики, химии и биологии. В рамках работы по созданию современных образовательных пространств в округе открыты новые «Точки роста», дающие ученикам возможность получать практические навыки в сфере науки и технологий.

Благоустройство также стало важной частью работы в округе. В прошлом году в Люберцах завершено обновление нескольких общественных пространств, в том числе Наташинского парка и «Летнего парка» в Малаховке. В ряде дворов появились новые детские и спортивные площадки, установлены лавочки, освещение и зоны отдыха. Проведён ремонт 170 участков дорог, в том числе муниципальных и региональных трасс. В Дзержинском завершена реконструкция стадиона «Орбита», впервые открыт каток с искусственным льдом.

Отдельное внимание в отчете парламентарий уделила вопросам поддержки бойцов специальной военной операции и их семей.

«В Люберцах проводится системная работа по оказанию помощи участникам СВО. Каждая семья военнослужащего находится под опекой куратора из числа партийцев и депутатов. В образовательных учреждениях округа открыто более 20 парт Героев, установлены мемориальные доски в память о погибших военнослужащих. В 2024 году проведена работа по улучшению медицинского обслуживания ветеранов, в Люберцах заработало новое отделение реабилитации для участников боевых действий», — рассказала Лидия Антонова.

Она добавила, что за 2024 год депутаты фракции партии «Единая Россия» в Мособлдуме собрали и отправили 132 тонны гуманитарной помощи разной направленности.

«Наша цель — окружить заботой каждую семью военнослужащего. Люберцы продолжают активно поддерживать бойцов, и эта работа будет только усиливаться», — подчеркнула Антонова.

В рамках встречи Лидия Антонова отметила, что в 2024 году в Люберцах активно развивался механизм инициативного бюджетирования. Благодаря этой программе жители сами определяют важные проекты, которые затем реализуются за счёт средств бюджета.

«Инициативное бюджетирование — это возможность для жителей напрямую влиять на развитие округа. В прошлом году по обращениям граждан были благоустроены дворы, установлены детские площадки, обустроены новые пешеходные зоны, модернизировано освещение. В рамках инициатив жителей в 2024 году были установлены новые пешеходные переходы, улучшено освещение вдоль дорог и на общественных территориях», — сказала депутат.

В заключение Лидия Антонова поблагодарила преподавателя математики гимназии № 56 Сергея Фролова за победу в 2024 году в областном конкурсе «Лучший учитель-предметник», отметив, что поддержка педагогов остаётся важным направлением работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.