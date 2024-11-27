Лидия Антонова провела прием жителей Люберец по вопросам развития спорта

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова провела приём жителей городского округа Люберцы по вопросам развития спорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Встреча была посвящена актуальным вопросам развития спорта на территории муниципалитета. У жителей была возможность рассказать о проблемах в округе, а также поделиться своими идеями и пожеланиями.

Одна из жительниц работает тренером по художественной гимнастике. В ходе приема представила программу развития своего направления. Также один гражданин пришел на прием по вопросу подготовки документов для оформления всероссийской судейской категории тренерам по художественной гимнастике», — рассказала Лидия Антонова.

Она добавила, что в завершении приема рассмотрели вопрос жительницы о возможности награждения лучших педагогов дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества. Все вопросы были направлены в профильное управление администрации Люберец.

«Единая Россия» проведет традиционную декаду приемов жителей с 1 по 10 декабря. Их проведут депутаты всех уровней, сенаторы, секретари местных отделений партии. Декада приурочена ко Дню рождения «ЕР».

Оставить заявку жители Люберец и Дзержинского могут по телефону: +7 495 503 55 36.

В зависимости от территории партийцы пригласят жителей в отделение объединенной Общественной приемной «Единой России» Люберец (г.о. Люберцы, ул. Кирова, д. 22) или Дзержинского (г.о. Дзержинский, ул. Лесная, д. 9).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.