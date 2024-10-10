Лидия Антонова ознакомилась с работой образовательно-производственного кластера Люберец

сегодня в 12:16

Депутат Мособлдумы фракции «Единой России» Лидия Антонова ознакомилась с работой производственного кластера в Гагаринском техникуме городского округа Люберцы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Антонова является региональным координатором партийного проекта «Новая школа».

«Посетила красковский филиал Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта Ю. А. Гагарина, на базе которого в сентябре состоялось открытие нового образовательно-производственного центра „Машиностроение“. Данный кластер приближает уровень образования обучающихся колледжей и техникума к потребностям рынка и модернизирует профессиональное образование. С 1 сентября в кластере по 9 направлениям подготовки обучение проходят 375 студентов», — сказала Антонова.

Она подчеркнула, что данный центр создан по инициативе правительства Московской области. В новом кластере Люберецкого техникума учащиеся занимаются разработкой и производством дронов.

В апреле текущего года техникум стал победителем конкурса Минпросвещения России и получил грант в размере 100 млн рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.