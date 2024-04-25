Лидерами по суммарному коэффициенту рождаемости стали Тула, Липецк и Кострома

В Центральном федеральном округе за прошлый год по суммарному коэффициенту рождаемости лидируют Тула (+3%), Липецк (+2,5%), Кострома (+1,9%), сообщает ТАСС .

«Суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года практически не изменился, а по Центральному федеральному округу, если в целом по России он снизился на 0,4%, тенденция переломилась, и он вырос», — сказала первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Она уточнила, что данный показатель в ЦФО увеличился на 0,2%.

По словам Баталиной, даже такой небольшой рост важен, ведь потихоньку в регионах меняется ситуация.

Первый замминистра подчеркнула, что лидерами в ЦФО являются регионы с разной бюджетной обеспеченностью, территорией и структурой населения. Из этого можно сделать вывод, что нет на сегодняшний день ни одного субъекта в РФ, в где нельзя было бы найти решения для преломления ситуации.