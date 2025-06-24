Лидерами голосования по благоустройству стали объекты в Люберцах, Подольске и Химках

Лидерами Всероссийского голосования по благоустройству в Подмосковье стали объекты в Люберцах, Подольске и Химках, передает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Всероссийское онлайн-голосование прошло уже в 5-й раз. Оно было организовано в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проголосовать можно было онлайн через QR-код, на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru, зайдя в личный кабинет на Госуслугах, а также с помощью Волонтеров Подмосковья, которые работали в общественных местах, рассказывали о конкурсе и помогали жителям проголосовать.

Абсолютным лидером стал Красковский карьер в Люберцах — он получил почти 28 тысяч голосов. Здесь создадут тематический парк, обустроят набережную и зону отдыха, оборудуют современное освещение.

Более 25,8 тыс. голосов набрал Славянский бульвар в мкр. Силикатная-2 в Подольске. Этот живописный объект с фонарями, изящными лавочками, игровыми площадками расположен на улице Тепличной — между улицей Подольской и Храмом святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Тут с удовольствием проводят время и взрослые, и детвора. Проектом благоустройства предусмотрено размещение малых архитектурных форм (МАФ), замена пешеходной плитки, установка новых лавочек и урн, модернизация детского игрового пространства, создание современной спортивной зоны с тренажерами.

В тройке лидеров — городской парк «Дубки» в Химках. За него отдали голоса свыше 23,8 тыс. человек. Площадь объекта — 18,75 га, последний раз его реконструировали в 2016 году. Теперь он преобразится еще более — здесь отремонтируют дорожно-тропиночную сеть, установят детские игровые площадки, оборудуют системы видеонаблюдения и звукоусиления, обновят МАФы, скамейки и урны. На территории появятся новые зеленые насаждения. «Дубки» станут местом приятного и тихого времяпровождения как для людей старшего возраста, так и для родителей с детьми.

Еще один объект, который сумел преодолеть рубеж 20 тыс. голосов (21,5 тыс.) — набережная озера Пионер в Раменском. Это место отдыха расположено в центре жилого массива и пользуется особой популярностью у горожан. Ранее тут были проведены работы по благоустройству береговой линии, однако осталась еще часть территории, которую необходимо обновить. Тут также установят малые архитектурные формы, современное освещение, проведут озеленение и заменят покрытие.

Победителем в Котельниках стал пруд в мкр. Силикат. Сюда любят приходить рыбаки, чтобы посидеть с удочками, родители с детьми, чтобы покормить уток. На территории пруда обильно произрастают лиственные деревья, кустарники, камыши, а после благоустройства растительности здесь станет еще больше. Кроме того, появятся современные пешеходные дорожки, светильники и МАФы.

В Павлово-Посадском округе преобразится пешеходная зона на месте недостроенного ТЦ вблизи ул. 1-я Пушкинская. Здание здесь снесли, а на его территории теперь разобьют тропиночную сеть, установят арт-объект, детские игровые элементы и навесы, оборудуют парковку для машин и разворотную площадку для автобуса. Благоустройство позволит создать уникальный облик города и отдельного района — Привокзальной площади.

В числе объектов, набравших наиболее количество голосов — территория между улицой Талсинской и Молодежной набережной в Щёлкове, парк «Волхонка» в Ногинске, улица Парковая и площадь перед Ледовым дворцом в Балашихе и 3 сквера: в поселке ВНИИССОК (ЖК «Гусарская баллада») в Одинцовском округе, вблизи Востряковского городского Дома культуры в Домодедове и на ул. Крюкова в Серпухове.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.