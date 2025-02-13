Лидерам Долгопрудного вручили премию «Высший пилотаж»

Долгопрудный прославляют Люди Высокого Полета. Настоящие лидеры, герои, труженики, которые своим трудом, достижениями вносят весомый вклад в развитие города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

13 февраля в округе прошла 4-я церемония вручения премии «Высший пилотаж»! В ДК «Вперед» по итогам 2024 года чествовали лучших из лучших — людей, предприятия, учреждения и организации.

Открыл торжественную церемонию глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин:

«Рад видеть всех на знаковом мероприятии, где мы подводим отраслевые итоги года. Наша главная задача — обеспечить рост экономики округа, нормальную работу всего хозяйственного комплекса. Обеспечить работу тыла ради грядущей Победы. Нам это удалось. Округ сделал очередной шаг вперед. Весь хозяйственный комплекс города сработал в 2024 году эффективно, но есть те, кто сделал это лучше, ярче, больше. Эти люди, коллективы — герои сегодняшнего мероприятия!»

Премия вручалась в 25 номинациях. На сцену под аплодисменты зала поднимались лидеры в своих направлениях!

В номинации «Ориентир — здоровье» были награждены врачи Долгопрудненской больницы — заведующий нейрохирургическим отделением Павел Савинков и врач нейрохирург Станислав Киселев. На их счету — сотни уникальных операций, сотни спасенных жизней!

В нескольких номинациях были отмечены лидеры системы образования Долгопрудного, которая признана одной из лучших не только в Подмосковье, но и России!

Высокие награды вручали представителям предприятий, организаций, творческим коллективам, военнослужащим, предпринимателям.

Победители «Высшего пилотажа» благодарили за признание и поддержку главу, администрацию округа, подчеркивали, что это вдохновляет и придает сил для дальнейшей работы и служения во благо Родины.

Во время мероприятия перед гостями выступали лучшие творческие коллективы города.

«В 2024 году было много сделано — для обновления системы ЖКХ, для укрепления материальной базы образования, здравоохранения. Заложены серьезные основы для инфраструктурных проектов в 2025 году — строительство новых школ, капремонт зданий, капремонт котельных, замена тепловых сетей и так далее. Это те базовые позиции, которые окажут влияние на качество жизни в округе. Благодарен за труд, успех каждого, возможность с гордостью говорить о Долгопрудном!» — подчеркнул Роман Истомин.