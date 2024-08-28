Житель Раменского вошел в Оргкомитет празднования Дня Победы над Японией

В Оргкомитет Первого официального празднования Дня Победы над Японией вошел житель Раменского округа, лидер Раменского гуманитарного конвоя, руководитель Штаба Захара Прилепина по Московской области Михаил Лубошников, а также пресс-секретарь Штаба, главный редактор федерального издания «Реальная Россия» Ирина Гирш, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Указ о праздновании Дня Победы над Японией подписан Президентом РФ.

Торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, пройдет 3 сентября в Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе Министерства обороны РФ.

«Это событие — некая машина времени, которая позволяет нам войти в историю 79-летней давности, именно потому, что первое празднование, как и сама Победа, должны были быть тогда, 3 сентября 1945 года, и мы, приняв участие в организации этого мероприятия, врываемся в прошлое, чтобы победить в будущем», — подчеркивает Михаил Лубошников.

Участниками мероприятия также станут послы и дипломатические работники стран, участвовавших в отражении японской агрессии и разгроме милитаристской Японии, представители федеральных и региональных органов государственной власти, руководители научных и учебных центров, общественных, ветеранских и патриотических организаций. Кроме того, гостем мероприятия будет президент Раменского фонда содействия развития науки, инноваций и технологий Павел Лыткин.

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