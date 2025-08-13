Личный прием граждан прошел в Павловском Посаде

12 августа в Павловском Посаде состоялся прием жителей по личным вопросам. Его провел Первый заместитель Главы округа Филипп Ефанов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Руслан Михайлович обратился с вопросом организации подъездных путей к земельным участкам.

С Алексеем Николаевичем обсудили вопрос признания многоквартирного дома аварийным и расселения из муниципального жилья.

Светлана Степановна поделилась своими предложениями в рамках программы «Здоровая Россия».

«Поручил коллегам из профильных управлений и отделов детально проработать каждый вопрос и доложить о вариантах решений. С заявителями договорились встретиться повторно для обсуждения итогов», — сказал Филипп Ефанов.

Напоминаем, что записаться на личный прием к главе Павлово-Посадского городского округа или его заместителям можно по телефону: 2-99-05. Такие встречи продолжают оставаться важной площадкой для решения актуальных вопросов жителей и оперативного реагирования на их обращения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.