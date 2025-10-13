Личный кабинет сотрудников департамента сбыта моторного топлива «Газпром нефти» удостоился золотой награды на престижной российской премии Russian Employee Experience Awards 2025 в категории «Лучший личный кабинет». Этот конкурс является ведущей площадкой для оценки цифровых решений, ориентированных на персонал компаний.

По словам начальника отдела по работе с персоналом департамента сбыта моторного топлива Светланы Колесниковой, сегодня цифровые сервисы — это не просто инструменты для выполнения задач, а значимый элемент корпоративной культуры и вовлеченности.

«Личный кабинет стал центром цифровой жизни наших сотрудников: он объединяет более 40 ключевых сервисов — от новостей компании и планирования отпусков до финансовой информации и гибких выплат. Мы видим, как это повышает прозрачность процессов, облегчает коммуникацию и экономит время коллег. Победа на конкурсе подтверждает, что мы движемся в правильном направлении: создаем среду, в которой 12 тысяч сотрудников могут сосредоточиться на проектах и развитии бизнеса», — отметила Колесникова.

Russian Employee Experience Awards — это премия для создателей главного внутреннего продукта организаций — опыта, который формируется у сотрудников. На этой площадке представлены лучшие отраслевые практики и специалисты, которые применяют цифровые технологии для совершенствования пути сотрудника в компании. В состав судейской коллегии входят эксперты с 15-летним стажем в развитии цифровых сервисов, внутренних коммуникаций и HR Tech.