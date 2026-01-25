«Либо я, либо твоя мать»: Пельтц поставила Бекхэму ультиматум сразу после свадьбы

Фото - © Страница Бруклина Бэкхема в Инстаграм* @brooklynpeltzbeckham/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Актриса Никола Пельтц поставила мужу Бруклина Бекхэма ультиматум сразу после свадьбы, она сказала, чтобы муж выбрал между ней и его матерью, сообщает Super .

Старший сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и певицы, дизайнера Виктории Бекхэм пытался уговорить жену на примирение с семьей, но та и слышать об этом не хотела.

По информации The Sun, для Бруклина это был непростой выбор. При этом Никола ясно дала понять, что не желает быть рядом с его родителями. Мужчина был вынужден занять сторону жены.

Некоторые считают, что в конфликте в семье виновата Пельтц, но многие также уверены, что было сильное давление со стороны родителей, особенно Виктории Бекхэм.

Бруклин недавно в Сети рассказал, что всю жизнь он испытывал давление, так как родители заботились об образе идеальной семьи, который был далек от реальности. Мать Бруклин обвинил в травле Николы и попытках испортить их свадьбу.

О конфликте в звездной семье подробнее можно узнать в материале РИАМО.

