«Либо будущее, либо гибель»: эксперт заявил, что человечеству грозит апокалипсис

По его словам, опасность заключается не столько в самой безнравственности, сколько в катастрофических последствиях, к которым она может привести.

«Мир подошел к своей точке, за которой (нас — ред.) либо ждет совершенно новое будущее (выход в космос и новая страница истории), либо гибель. Сегодня человечество проходит экзамен. Поэтому к нам в общем прилетают представители других цивилизаций, чтобы сказать, что мы стоим на пороге либо одного, либо другого варианта развития», — отметил Григорьев.

Он утверждает, что человечество получает сигналы о грядущей трагедии и неверном направлении развития. Однако люди игнорируют эти предупреждения и тем самым приближают наступление апокалипсиса.

