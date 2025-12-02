«Либо будущее, либо гибель»: эксперт заявил, что человечеству грозит апокалипсис
Исследователь уфологической информации и древних текстов Юрий Григорьев заявил, что человечеству грозит апокалипсис, причиной которого является духовный упадок, сообщает «Абзац».
По его словам, опасность заключается не столько в самой безнравственности, сколько в катастрофических последствиях, к которым она может привести.
«Мир подошел к своей точке, за которой (нас — ред.) либо ждет совершенно новое будущее (выход в космос и новая страница истории), либо гибель. Сегодня человечество проходит экзамен. Поэтому к нам в общем прилетают представители других цивилизаций, чтобы сказать, что мы стоим на пороге либо одного, либо другого варианта развития», — отметил Григорьев.
Он утверждает, что человечество получает сигналы о грядущей трагедии и неверном направлении развития. Однако люди игнорируют эти предупреждения и тем самым приближают наступление апокалипсиса.
