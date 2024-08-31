Liberation: Дуров на допросе рассказал о контактах с французскими спецслужбами

В ходе допроса в Париже основатель Telegram Павел Дуров заявил о имеющихся связях с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI), встречи с которыми проходили в Дубае, сообщает РБК .

Как пишет газета Libération, миллиардер дал понять французской контрразведке, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну».

В статье отметили, что при этом Дуров открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и электронной почтой в рамках борьбы с терроризмом. Обмен информацией по этим каналам позволил силовикам предотвратить несколько терактов.

Из материала следует, что после своего задержания Дуров заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами Франции.

Павла Дурова задержали при выходе из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже. 28 августа миллиардера освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро, взяли под судебный надзор и запретили покидать территорию Франции.