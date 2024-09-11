Льготные тарифы: в РФ хотят снизить цены на мобильную связь для нуждающихся

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести льготы на мобильную связь в России для нуждающихся групп граждан, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Это в том числе вопрос безопасности, вопрос вовремя оказанной медицинской помощи нуждающимся гражданам. В принципе, если соблюсти принцип адресности и нуждаемости, при том, что у нас достаточно недорогая мобильная связь в России, считаю, что, конечно, (обеспечить льготные тарифы – ред.) нужно», — отметил Нилов.

По словам парламентария, отдельный вопрос — это доступность мобильного интернета в удаленной и сельской местности. Его необходимо решать на региональном и федеральном уровне.

Для решения этих проблем следует работать с операторами либо выделять субсидии, считает депутат.