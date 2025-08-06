Льготникам Подмосковья выплатили 108 млн руб на протезы и слуховые аппараты

В Московской области в этом году введена дополнительная мера социальной поддержки — выплата для приобретения протезно-ортопедических изделий или слуховых аппаратов. Ранее жителям предоставляли изделия, а теперь они могут сами выбрать необходимый аппарат и купить его самостоятельно, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Новой поддержкой воспользовались уже более 2 тыс. льготников. Мы понимаем, как важно для людей иметь возможность самостоятельно выбирать необходимые средства реабилитации, которые соответствуют их индивидуальным потребностям. Напомню, что при подаче заявления, документы от врача подгружаются автоматически», — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Размер выплаты составляет от 712 до 31 тыс. рублей и зависит от стоимости, вида и сложности изделия. В случае, если жителю необходимы два слуховых аппарата, то выплата может достигать 63 тысяч рублей. Чаще всего жители получали выплату для приобретения протеза молочной железы, ортопедической обуви, опорной трости, ходунков, а также слуховых аппаратов.

Общая сумма выплат в этом году составила более 108 млн рублей.

«В связи с преклонным возрастом у меня проблемы со слухом. Врач сказал, что необходим слуховой аппарат. Инвалидности у меня нет, пенсия небольшая. Подал заявление в начале года на бесплатное слухопротезирование и уже в марте мне дали выплату на слуховой аппарат», — рассказал житель Люберец Виктор Иванович о своем опыте получения слухового аппарата.

Выплату могут получить жители, не имеющие инвалидности и нуждающиеся в протезно-ортопедических изделиях или слуховых аппаратах. Обязательным условием для получения выплаты является установление медицинских показаний, подтвержденных государственным учреждением здравоохранения Московской области. Для обеспечения протезно-ортопедическим изделием заявитель должен иметь доход ниже трехкратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения — 57 906 руб.

Заявление на получение выплаты можно подать в электронной форме, не выходя из дома на портале государственных и муниципальных услуг Московской области: uslugi.mosreg.ru/services/6744.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.