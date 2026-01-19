Лгендарный летчик, покоривший МиГ-25, нашел новое призвание на земле

Полковник в отставке Василий Павлович Георгиади, совершавший полеты на истребителе МиГ-25, в свои почти 80 лет возглавляет балашихинскую организацию ветеранов военной службы, боевых действий и воинов-интернационалистов, а также активно занимается общественной работой в «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Василий Павлович уже многие годы является сторонником партии, в прошлом году он подал заявление на вступление в ее ряды.

«Для меня важно, чтобы каждый ветеран чувствовал поддержку и уважение. Мы не просто встречаемся — мы помогаем друг другу, организуем мероприятия, поддерживаем молодых ребят, которые только начинают свой путь в армии. В этих вопросах очень важна поддержка „Единой России“, без нее многие вещи было бы очень сложно реализовать», — отметил он.

Его вторым домом стал Музей ПВО, где с 2015 года он работает старшим научным сотрудником. Но он не просто хранитель артефактов. Он — живой мост между эпохами. Василий Павлович проводит патриотические мероприятия для подрастающего поколения, помогает в создании музейных экспозиций и военно-исторических уголков в школах.

«Мне доставляет большое удовольствие работать с детьми, а также с молодыми ребятами-солдатами. У нас здесь проводятся торжественные церемонии принятия присяги. Я всегда даю напутственные слова юношам: объясняю, как важно честно служить, верить своей Родине и присяге, которую они дали и которую будут защищать. Ведь когда я говорю о народе, то показываю на людей, что стоят за их спинами — их родителей, родных и близких, тех, кого они обязаны защищать и оберегать», — подчеркнул ветеран.

С первых дней СВО его ветеранская «семья» мобилизовалась по-боевому. Сбор гуманитарной помощи стал делом чести. История, которую он вспоминает со сдержанным волнением, говорит сама за себя.

«Однажды, благодаря совместным усилиям, за одну только ночь нам удалось собрать около 300 тыс. рублей, на которые мы закупили все необходимое для ребят. Ветераны нашей организации, включая инженерно-технический состав, откликнулись без промедления. Кто-то перечислял деньги, а кто-то даже приходил лично в музей, чтобы передать средства», — рассказал Василий Павлович.

По его словам, сбор и отправка грузов идут непрерывно: последняя партия была отправлена совсем недавно. Но его заботы — не только о прошлом и не только о фронте. Они — и о будущем своего города. Сегодня Василий Павлович координирует капитальный ремонт культурного центра «Заря», который воплощается в жизнь благодаря Народной программе «Единой России».

«Сейчас работы активно ведутся, мы надеемся, что к 9 мая центр уже будет открыт для посетителей», — с улыбкой сказал Василий Павлович.

Его общественная работа охватывает многое: от адресной помощи ветеранам и сбора гуманитарных грузов до контроля за обновлением городской инфраструктуры.

«Считаю, что самое главное в жизни — оставаться человеком, с добротой относиться как к самому себе, так и близким, всем окружающим. Поэтому стараюсь, несмотря на возраст, что-то делать для людей, для нашего подрастающего поколения», — добавил ветеран.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.