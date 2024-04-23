Леус: заморозки возвращаются в центр Европейской России

сегодня в 22:42

Заморозки вернутся в центральную часть Европейской России на фоне небольшого антициклона с «прохладными воздушными массами», предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«Он (антициклон — ред.) уже практически полностью очистил небо от облаков, что в условиях слабого ветра и отсутствия осадков поспособствует активному ночному выхолаживанию», — пояснил синоптик.

Заморозки, по его словам, затронут и столичный регион.

По данным погодного центра, утром в среду в центре Москвы столбики термометров могут опуститься до плюс одного градуса. На окраинах города, в Новой Москве и в Подмосковье температура упадет до минус одного.

Отмечается, что вероятность заморозков выше всего в Чеховском, Можайском, Волоколамском, Одинцовском, Наро-Фоминском и Дубнинском городских округах Московской области.