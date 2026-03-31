Леус спрогнозировал, что апрель будет самым сухим месяцем года в Москве

Средняя температура воздуха в апреле в Москве будет +6,9 градусов. Осадков выпадет 37 миллиметров, что сделает месяц самым сухим в климатическом году, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Апрель в Москве будет теплым, как и март. В среднем температура воздуха в этом месяце ожидается на 1-2 градуса больше климатической нормы.

Число осадков будет почти соответствовать норме. Однако не превысит ее.

В первой половине апреля ожидается от плюс 13 до плюс 18 градусов ежедневно, кроме второй пентаны. Тогда будет от плюс 7 до плюс 12.

Во второй половине месяца сначала будет от плюс 9 до плюс 14 градусов. На третьей декаде ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов. Во второй и третьей пятидневках ночью могут появиться заморозки.

