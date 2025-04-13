Леус: процессы снеготаяния в Москве уже не остановить

Процессы снеготаяния в Москве уже не остановить. В российской столице снега становится все меньше, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Утром 13 апреля высота снежного покрова в российской столице, согласно данным метеостанции ВДНХ, оказалась равна 2 сантиметра. Это на 2 см меньше, чем 12 апреля.

Снег выпал и в других частях Москвы.

«Снежный покров от 2 см в Тушине (минус 3 см за сутки), до 5 см в МГУ (минус 1 см за сутки)», — подчеркнул Леус.

При этом на метеостанции Балчуг снега вообще не оказалось.

В Волоколамске Московской области высота снежного покрова — 13 сантиметров. В Кашире и Серпухове его стало на 3 сантиметра больше.