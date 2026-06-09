Летучая мышь залетела в квартиру в Раменках и укусила кошку

Летучая мышь проникла в квартиру на улице Удальцова на западе Москвы и напала на домашнюю кошку, сообщает 360.ru .

Все произошло в районе Раменки. После укуса у кошки началась рвота, и хозяева обратились за помощью к специалистам, чтобы поймать летучую мышь.

Ранее жители квартиры на Кунцевской улице в Москве обнаружили змею длиной около 25 сантиметров. Рептилию поймали подручными средствами, затем вызвали спасателей и передали сотруднику по диким животным.

До этого ядовитая змея напала на 16-летнюю школьницу в столице. Девочку госпитализировали, медики оценили ее состояние как тяжелое.

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