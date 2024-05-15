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Летом в Одинцове пройдет фестиваль детей и молодежи с ОВЗ «В будущее без границ»

В Подмосковье 8 июня пройдет II Международный фестиваль детей и молодежи с ОВЗ «В будущее без границ». Об этом сообщает Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья.

Мероприятие проводится Ассоциацией родителей детей-инвалидов Подмосковья при поддержке правительства Московской области и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

На мероприятии соберутся участники со всей России, в том числе новоприсоединенных территорий, а также стран зарубежья (Беларуси, Казахстана, Турции).

Мероприятие пройдет 8 июня в волейбольном центре города Одинцово по адресу: ул. Маршала Жукова, дом № 22. Начало торжественной части в 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.