Летняя оздоровительная кампания охватит свыше 9 тыс детей из Королева

В Королеве летняя оздоровительная кампания стартует в июне. Ее организацию сегодня обсудили на оперативном совещании под руководством главы города Игоря Трифонова, сообщается на сайте администрации горокруга.

В первый летний месяц в городе будет работать 17 лагерей на базе 16 школ. Планируется, что пришкольные лагеря смогут посещать более 1 300 детей. А в 6 образовательных учреждениях на все три летних месяца откроются досуговые площадки.

В рамках проекта «Умные каникулы» при гимназиях № 9, 5, 11 и «Российская школа» в июне будет организован летний интеллектуальный лагерь, который смогут посещать более 3 800 школьников. А также на базе детского технопарка «Кванториум» около 30 школьников проведут «Инженерные каникулы».

На отдых в Крыму в этом году отправятся 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделят семьям, у которых отцы служат в зоне СВО. 80 детей участников специальной военной операции поедут в лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском г. о.

В рамках летней оздоровительной кампании предусмотрена и организация временного трудоустройства несовершеннолетних. В июне–июле 2024 года 900 подростков от 14 до 18 лет смогут поработать на базе образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, градообразующих предприятий.

Для удобства родителей в Подмосковье создан региональный портал, где размещена информация обо всех детских оздоровительных лагерях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.