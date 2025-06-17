Летняя оздоровительная кампания началась в Ленинском округе

Оздоровительная кампания стартовала в лагерях дневного пребывания в Ленинском городском округе. В первую смену, которая продлится до 9 июля, на базе 12 школ и 5 детских садов муниципалитета отдохнут 1670 ребят, а всего в течение лета будут охвачены не менее 2200 детей. Об этом рассказали в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Важно, что лагеря полностью обеспечены педагогическими кадрами и медицинскими работниками. Все сотрудники имеют соответствующее образование, медицинские документы. Объекты, где действуют лагеря с дневным пребыванием, оборудованы кнопкой экстренного вызова полиции, системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения, металлодетекторами и находятся под круглосуточной охраной», — сказал глава Ленинского округа.

Занятия в лагерях организованы по профильным программам: «Юные инспектора дорожного движения», «Движение Первых», «Орлята России», «Юнармия». Обязательно будут мероприятия, посвященные Году защитника Отечества и юбилею Победы. Запланировано много игровых и спортивных занятий на свежем воздухе.

Больше 800 детей отдыхают в «пришкольных» лагерях абсолютно бесплатно — это ребята из семей участников СВО и находящиеся в трудной жизненной ситуации. За летний отдых остальных малышей родители заплатили примерно по 2,5 тысячи рублей, а еще порядка 7,5 тысяч за каждого ребенка финансирует муниципалитет.

Ожидается, что во вторую смену — с 14 июля по 11 августа — оздоровительная кампания охватит 325 ребят, в третью смену — до конца августа — отдохнут 235 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.