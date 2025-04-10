Летняя агрошкола приглашает студентов из Подмосковья на образовательный интенсив

Международная летняя школа «Современные технологии селекции растений» открывает свои двери для студентов и обучающихся, специализирующихся в агрономических и биологических областях. Школа, проводимая в пятый раз, пройдет с 22 июня по 5 июля на базе Государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева, где участники смогут провести лето с пользой, углубляя свои знания и навыки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Программа школы включает в себя лекции от ведущих ученых в области селекции и семенного бизнеса, практические занятия в лабораториях и семинары, где участники смогут задать вопросы и обменяться опытом с высококлассными экспертами отрасли. Также предусмотрена защита исследовательских проектов, что позволит студентам продемонстрировать свои знания и навыки.

Участники школы получат представление о современных технологиях селекции и семенном бизнесе, смогут работать с передовым оборудованием биотехнологических лабораторий и освоить базовые методы клеточных технологий и молекулярной селекции. Это будет отличная возможность для знакомства с высококлассными специалистами из российских семенных компаний и мирового академического сообщества, а также для получения вдохновения для дальнейшего профессионального развития.

Участие в летней школе бесплатное для тех, кто пройдет конкурсный отбор. Организаторы обеспечивают участников питанием, проживанием в гостинице, а также спортивной одеждой и атрибутикой с символикой школы.

Для участия в отборе необходимо отправить мотивационное письмо на русском или английском языке до 13 мая на электронную почту l.lubimova@rgau-msha.ru с пометкой «Заявка на обучение в «МЛШ 2025».

За написание эссе о своем видении ситуации в области селекции и семеноводства можно получить дополнительные баллы.

Результаты и приглашения будут отправлены 22 мая. Подробности можно найти на сайте университета в разделе «Анонсы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.