Летний фестиваль MAXIMUM Гриль Фест в Москве объединит вкусную еду и музыку

Жителей и гостей Москвы пригласили посетить музыкально-гастрономический фестиваль MAXIMUM Гриль Фест. Его проведут с 21 по 23 июня на территории Дизайн завода, сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Участники смогут попробовать ароматное мясо, приготовленное в зоне барбекю, аутентичные кухни со всех континентов, познакомиться с творчеством этно-рокеров и кавер-группы в стиле радио MAXIMUM, а также посетить мастер-классы.

«На протяжении 3 дней гурманы, меломаны и поклонники радио MAXIMUM смогут одновременно побывать на музыкальном опен-эйре, фестивале еды и площадке для летних городских развлечений», — говорится в анонсе.

Для гостей подготовят гастрономические зоны от 30 ресторанов и барбекю-концепции различных кухонь мира. Там можно будет найти как классические западные блюда, так и оригинальные азиатские.

На площадке будут работать гриль-парк и пикник-зона, где у любителей вкусной еды появится возможность самостоятельно приготовить мясо и рыбу на различных видах гриля. Также гости смогут поучаствовать в играх, прокатиться на аттракционах и перенять опыт у известных шеф-поваров.

Вход на мероприятие свободный.