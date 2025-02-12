Летние юнармейские игры проведут в мае–июне на базе детского центра «Орленок»

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в рамках реализации федерального проекта «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети» с 30 мая по 19 июня 2025 года проводит дополнительную общеразвивающую программу «Летние юнармейские игры» на базе ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

К участию в конкурсном отборе на добровольной основе в соответствии с положением, опубликованном на сайте движения в разделе — «Юнармейские лагеря» — «Летние юнармейские игры» на базе ВДЦ «Орленок», допускаются участники движения в возрасте от 12 до 16 лет (включительно на момент начала и проведения смены), имеющие высокие результаты в спортивной деятельности, занимающиеся в спортивных школах и секциях по легкой атлетике, плаванию, футболу, волейболу, баскетболу, имеющие значок ГТО; I, II, III спортивный разряд; звание «Мастер спорта», «Кандидат в мастера спорта».

Подтверждением участия в движении «ЮНАРМИЯ» является индивидуальный номер участника ВВПОД «ЮНАРМИЯ», генерируемый АИС «ЮНАРМИЯ» и имеющий статус «Актив» (указывается участником в заявке). Заявки участников, не имеющих регистрации в АИС «ЮНАРМИЯ», конкурсной комиссией не рассматриваются.

Прием конкурсных работ осуществляется с 10 февраля через автоматизированную информационную систему до 10 апреля 2025 года (включительно). Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 22 апреля 2025 года.