Летчик-космонавт Олег Кононенко провел прием жителей в Королеве

Среди обращений была просьба от представительницы инициативной группы родителей школьников Гимназии № 17. Она выразила желание организовать для детей личную встречу с космонавтом в формате «100 вопросов Космонавту».

«Дети из Гимназии № 17 принимали участие в рубрике „5 вопросов космонавтов“ и записывали их в формате видео, которые потом отправлялись Олегу Дмитриевичу прямо на МКС, когда он там находился в течение целого года. После его возвращения на землю ребята проявили желание встретиться с Олегом Дмитриевичем в живую и задать ему свои вопросы», — поделилась Екатерина.

Олег Кононенко с энтузиазмом поддержал данную инициативу и пообещал, что в скором времени посетит гимназистов с запланированной встречей.

«Это не первая просьба о проведении подобного классного часа, которая поступает от родительского комитета. Мне очень приятно видеть, что наши дети интересуются темой Космоса и активно просят родителей обращаться ко мне. Я с большим удовольствием откликаюсь на такие инициативы», — подчеркнул депутат.

По результатам приема была согласована дата для встречи Олега Кононенко с учениками Гимназии № 17, которая состоится в преддверии дня космонавтики в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.