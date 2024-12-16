Лестницу возле Борисоглебского монастыря опетративно очистили в Дмитрове

Специалисты МКУ «ЖКХ и благоустройство» продолжают активно очищать дворовые и общественные пространства от снега с использованием подметально-уборочной техники, а также проводят противогололедную обработку. Они внимательно отслеживают обращения граждан о состоянии различных территорий и оперативно реагируют на все сообщения, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского горокруга.

В одном из городских телеграм-чатов жительница обратила внимание на необходимость очистки лестницы возле Борисоглебского монастыря. Благодаря быстрой реакции городских служб, работы были выполнены в кратчайшие сроки.

«Мы всегда открыты для обратной связи от наших жителей. Их комфорт и безопасность — наш главный приоритет. Все службы благоустройства работают над тем, чтобы обеспечить чистоту и порядок в округе», — прокомментировал ситуацию заместитель главы Дмитровского округа Михаил Жуков.

В случае экстренных ситуаций можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (499) 702-22-22.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.