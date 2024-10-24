Лесопожарную станцию обновили в Чехове
ЛПС-1 «Чехов» Подольского—«Русский лес» филиала подведомственного Комлесхозу ГАУ МО «Центрлесхоз» открыли после капитального ремонта в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба ведомства.
«Комитетом лесного хозяйства Московской области при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева проводится плановое обновление всех 28 лесопожарных станций. Мы строим новые модульные здания из быстровозводимых конструкций и капитально ремонтируем уже существующие. Основная задача — обеспечить комфортные условия работы и отдыха лесным пожарным», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
По словам Агулова, лесопожарная техника постоянно нуждается в обновлении. Только в этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» было закуплено 43 единицы. Вся техника приспособлена к работе в условиях Подмосковья и оснащена всем необходимым оборудованием.
На обновленную ЛПС-1 «Чехов» было передано 3 единицы новой лесопожарной техники.
Руководитель лесного хозяйства региона подчеркнул, что отремонтированная лесопожарная станция будет обеспечивать оперативное реагирование на возгорания на землях лесного фонда в густонаселенных городских округах Подольск и Чехов.
Кроме того, в рамках церемонии открытия лучшим лесным огнеборцам были вручены награды МЧС России, губернатора Московской области, департамента лесного хозяйства по ЦФО, Московской областной думы и комитета лесного хозяйства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.
«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.