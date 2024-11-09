сегодня в 15:53

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке с 9 по 11 ноября

8 ноября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, а 9 ноября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

10 и 11 ноября на всей территории Московской области также ожидается I класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет от 1 до 5 градусов, ночью — 0-4 градуса. Синоптики обещают облачную, с прояснениями, погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.