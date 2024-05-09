Жителей Подмосковья проинформировали о лесопожарной обстановке на 9–11 мая
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9 мая на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза.
8 мая на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано.
9 мая на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.
10 мая на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.
11 мая на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.
Сегодня и в ближайшие дни температура будет 6-10 градусов, ночью от 0 до плюс 3 градусов. Синоптики обещают облачную погоду прояснениями, возможны дожди с переходом в мокрый снег.
В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.
«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.