Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах на 7–9 июля

6 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

7 июля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

8 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Истринском, Клинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

9 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 27-28 градусов, ночью — от 15 до 18 градусов. Синоптики обещают ясную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.