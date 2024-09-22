Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах на 22–24 сентября

21 сентября на территории гослесфонда Московской области произошли пять пожаров: в Загородном участковом лесничестве (Виноградовский филиал ГКУ МО «Мособллес») в 1 км от деревни Лужки Раменского г. о. на площади 0,01 га, в Кудиновском, Кучинском, Озерном и Логиновском участковых лесничествах (Ногинский филиал ГКУ МО «Мособллес») в 2 км от деревни Полтево г. о. Балашиха на площади 0,5 га, в 3 км от микрорайона Железнодородный г. о. Балашиха на площади 0,2 га, в 2 км от города Балашиха на площади 0,3 га и в 1 км от поселка Мехлесхоза г. о. Павловский Посад на площади 0,02 га. При тушении возгораний были задействованы 32 единицы техники и 62 человека личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления.

22 сентября и в ближайшие дни температура будет от 14 до 17 градусов, ночью — 6-10 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.