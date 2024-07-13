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Прогноз пожарной опасности в лесах Московской области на 13–15 июля

12 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

13 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

14 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах — I класс, в Талдомском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

15 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Наро-Фоминском, Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 26-28С, ночью — 16-19С. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны кратковременные мозаичные ливни.

Напоминаем, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.